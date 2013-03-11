Одессит по-тихому разбирал международную железнодорожную линию

В Одесской области работники управления МВД Украины на Одесской железной дороге задержали мужчину, демонтировавшего 186 деталей железной дороги. Об этом УНИАН сообщили в секторе по связям с общественностью управления МВД Украины.

Согласно сообщению, задержан 34-летний житель города Рени Одесской области, который демонтировал 186 деталей верхнего строения пути, что могло повлиять на безопасность движения поездов.

«Сообщения о нехватке оборудования железной дороги на перегоне станции Этулия (Молдавская железная дорога) - станция Лиман-Дунайский (Одесская железная дорога) поступило в дежурную часть линейного отдела на станцию Измаил от дорожного мастера пути», - сообщили в секторе.

Правохранители, которые выехали на место происшествия, опросили возможных свидетелей этого правонарушения, а впоследствии при попытке сдать детали в приемный пункт металлолома задержали злоумышленника. У него изъяты 31 подложка и 155 железнодорожных костылей.

Задержанный объяснил, что в вечернее время с помощью металлического лома демонтировал детали железной дороги с целью дальнейшей сдачи их в приемный пункт металлолома.

По словам начальника отдела уголовного розыска управления полковника милиции Сергея Егорова, в 2010 году уже был судим Ренийским городским судом в соответствии ч. 1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» УК Украины. Отбыв двухлетнее наказание в местах лишения свободы, он только в декабре 2012 года вернулся домой.

Похищенные детали возвращены железной дороге. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 «Кража» УК Украины. Решается вопрос о дополнительной квалификации правонарушения по ст. 277 «Повреждение путей сообщения и транспортных средств» УК Украины. Ведется следствие.