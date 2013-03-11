Оппозиция придумала раскрашивать ямы на дорогах люминесцентной краской

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель областной организации партии «Батькивщина» Анатолий Бондаренко.

По его словам, оппозиционеров, как обычных граждан, возмущает состояние дорог в городе. И таким образом оппозиция хочет привлечь внимание местной власти к состоянию дорог.

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А.Бондаренко подчеркнул, что ремонтируются только центральные улицы, а на всех остальных – ямы и лужи. Поэтому активисты из организации «Батькивщина молодая» будут помечать ямы люминесцентной краской, чтобы помогать водителям передвигаться. Как только сойдет снег, оппозиция возьмется за раскрашивание дорог.