Оппозиция придумала раскрашивать ямы на дорогах люминесцентной краской
18:23, 11 марта 2013Общество
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В Черкассах оппозиция обещает раскрашивать ямы на дорогах люминесцентной краской, чтобы они светились ночью.
Оппозиция будет раскрашивать ямы на дорогах
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель областной организации партии «Батькивщина» Анатолий Бондаренко.
По его словам, оппозиционеров, как обычных граждан, возмущает состояние дорог в городе. И таким образом оппозиция хочет привлечь внимание местной власти к состоянию дорог.
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А.Бондаренко подчеркнул, что ремонтируются только центральные улицы, а на всех остальных – ямы и лужи. Поэтому активисты из организации «Батькивщина молодая» будут помечать ямы люминесцентной краской, чтобы помогать водителям передвигаться. Как только сойдет снег, оппозиция возьмется за раскрашивание дорог.
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