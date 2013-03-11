«Парк Киевская Русь» приглашает отпраздновать Масленицу по-княжескому

16-17 марта «Парк Киевская Русь» приглашает на празднование Масленицы по древним традициям и обрядам. Гостям предложат бесплатно покататься на санях и лошадях. В Парке состоятся масштабные народные гуляния и маскарад мифических и сказочных персонажей. Посетители не только попробуют вкусные блины, но и научатся их готовить по старинным рецептам.

Главным событием праздника станет открытие Международного турнира по историческому фехтованию «Витязь Киевского Детинца» (16 марта в 15:00). На ристалище Парка будут высекать искры булатными мечами отважные рыцари.

Также в программе театрализованный обряд соревнования Зимы и Весны, сжигание чучела Масленицы, веселые катания на повозках, древние гадания на суженого, древнерусское лото, выступления каскадеров, конного театра и коллективов народного творчества.

Вечером – яркое огненное шоу и праздничный фейерверк.

Цена входного билета – 90 грн, дети дошкольного возраста и школьники посещают Парк бесплатно, для пенсионеров действуют скидки на вход.

«Парк Киевская Русь» расположен в с. Копачев Обуховского района. Добраться можно маршрутными автобусами, которые с 10:00 каждый час отправляются от станции м. Выдубичи, или собственным транспортом.

Детали на сайте: http://www.parkkyivrus.com/

Для журналистов в субботу, 16 марта, будет организован пресс-тур.

За подробной информацией и по вопросам аккредитации обращаться 044461 99 37, 099 743 80 26, 067 263 30 24, odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.