Украинец переходил белорусскую границу в четырех контрабандных джинсах

17:06, 11 марта 2013
Общество
2029 0

Гражданин Украины пытался попасть в Беларусь в пункте пропуска «Горынь» на белорусско-украинской границе, надев на себя сразу четыре пары контрабандных джинсов.

Граница

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственного пограничного комитета Беларуси.

«Контрабандиста выдавал не только вид неуклюжей полноты, но и этикетки, которые он и не собирался отрывать», - отметили в ГПК Беларуси.

По информации белорусских пограничников, джинсы были изъяты.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter