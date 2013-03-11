Украинец переходил белорусскую границу в четырех контрабандных джинсах
17:06, 11 марта 2013Общество
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Гражданин Украины пытался попасть в Беларусь в пункте пропуска «Горынь» на белорусско-украинской границе, надев на себя сразу четыре пары контрабандных джинсов.
Брюки изъяли
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственного пограничного комитета Беларуси.
«Контрабандиста выдавал не только вид неуклюжей полноты, но и этикетки, которые он и не собирался отрывать», - отметили в ГПК Беларуси.
По информации белорусских пограничников, джинсы были изъяты.
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