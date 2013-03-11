Украинец переходил белорусскую границу в четырех контрабандных джинсах

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственного пограничного комитета Беларуси.

«Контрабандиста выдавал не только вид неуклюжей полноты, но и этикетки, которые он и не собирался отрывать», - отметили в ГПК Беларуси.

По информации белорусских пограничников, джинсы были изъяты.