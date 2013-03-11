В Киеве состоится конференция Европейской федерации журналистов

Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Олег Наливайко по результатам поездки делегации НСЖУ в Брюссель и Страсбург, проходившей 4-10 марта по приглашению Совета Европы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НСЖУ, члены делегации встретились с европейскими комиссарами по вопросам расширения Штефаном Фюле, по вопросам энергетики - Гунтером Эттингером, генеральным секретарем Международной федерации журналистов Бет Костой, секретарем Венецианской комиссии Томасом Маркертом. Делегация посетила Европейский суд по правам человека, имела беседы с руководителями департаментов Совета Европы и Еврокомиссии, депутатами Европарламента.

По информации пресс-службы, в ходе встреч обсуждалась ситуация в Украине, в частности состоялся заинтересованный обмен мнениями о свободе слова и общей ситуации в медиа.

Как заявил официальный представитель Совета Европы Даниэль Холтген, «среди 47 стран-членов СЕ есть три ключевых медийных проблемы: когда СМИ чувствуют себя очень могущественными из-за связи с политиками и начинают неэтично работать; когда есть прямое вмешательство правительства в деятельность медиа, в том числе и в Интернет; когда вмешательство в работу редакций осуществляется через структуру собственности».

По словам О.Наливайко, «во время встреч со стороны наших собеседников было выражено беспокойство монополизацией телевизионного цифрового пространства, фактами цензуры, самоцензуры». В то же время, «наши коллеги положительно оценили работу Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов и шагах, способствующих консолидации медийных общественных объединений».

Председатель НСЖУ сообщил, что «принято решение о проведении 23-24 ноября текущего года конференции Европейской федерации журналистов в Киеве и участии НСЖУ в Конгрессе европейских пресс-клубов, которая пройдет в апреле в Брюсселе. Мы заручились поддержкой в проведении семинаров для медиа-юристов и членов комиссии по этике. Был выражен взаимный интерес в необходимости ускорения процесса разгосударствления печати в Украине и создания общественного телерадиовещания».