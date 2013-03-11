МИД молчит о побеге Кочневой из плена

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

«МИД не комментирует эту информацию», - сказали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, супруг А.Кочневой заявил Russia Today, что она смогла самостоятельно выбраться из дома, где ее удерживали боевики, и скрылась от преследователей в горах.

По его словам, после того, как А.Кочнева прошла более 15 километров, ей удалось найти «правильных людей», которые помогли ей добраться до территории, контролируемой войсками правительства.

А.Кочневу похитили боевики основной сирийской оппозиционной военизированной группировки, которая именует себя подразделением Свободной сирийской армии.

8 ноября 2012 года в Facebook появилось видеообращение А.Кочневой с просьбой выполнить требования похитителей. Однако о требованиях заложница не сообщила.

Позже в СМИ появилась информация, что сирийские повстанцы требуют за похищенную украинку 50 млн долларов и угрожают казнить А.Кочневу 13 декабря, если к тому времени не получат выкуп.

Во втором обращении, опубликованном 28 ноября, журналистка заявила, что прибыла в Сирию по заданию российских спецслужб, занимаясь переводом переговоров одного из российских офицеров с его сирийскими коллегами.

А.Кочнева приехала в Сирию после того, как в этой стране начался конфликт. Там она работала внештатным корреспондентом портала «Утро.ру» и занималась сопровождением журналистов, которые приезжали в Сирию. До этого она работала в Москве директором турфирмы "Иорданский клуб".