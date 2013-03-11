Профессор: Рост иммунитета бактерий к антибиотикам так же опасен, как терроризм

Растущая сопротивляемость бактерий антибиотикам представляет не менее серьезную угрозу, чем терроризм, считает главный врач Англии профессор Салли Дэйвис. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на «Би-би-си».

По словам профессора, всего через 20 лет самые обычные операции могут стать смертельно опасными, если будет утрачена способность человеческого организма бороться с инфекциями.

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«Если мы не примем мер, мы можем практически откатиться к ситуации XIX века, когда люди умирали из-за заражений после самых простых операций. Мы потеряем возможность пересаживать органы и пользоваться многими из доступных сейчас способов лечения рака», — предупреждает Дэйвис.

Главврач Англии считает, что необходимо стимулировать разработку фармацевтическими компаниями новых антибиотиков.

«Новый класс антибиотиков не появлялся с конца 80-х, и есть лишь несколько больших фармацевтических компаний, которые разрабатывают их», — заявила Дэйвис, пообещав поднять этот вопрос на апрельском саммите G8 в Лондоне.