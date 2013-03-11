В Винницкой области третьи сутки ищут 16-летнего студента

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

Согласно сообщению, житель села Ракова Томашпольского района Винницкой области, студент Комаргородского аграрного лицея 8 марта этого года около 19.30 ушел из дома на дискотеку в село Липовка и до сих пор не вернулся. С заявлением об исчезновении юноши в милицию обратилась его мать.

Для установления обстоятельств происшествия на место немедленно выехала оперативная группа Томашпольского РО УМВД. Во время проведения оперативных мероприятий в одном из дворов в селе Липовка был найден мобильный телефон пропавшего юноши. За несколько сотен метров от двора расположен пруд, частично покрытый льдом.

Учитывая установленные обстоятельства, для обследования берегов водоема и прилегающей территории привлечен личный состав томашпольских правоохранителей в составе 15 человек на 4 единицах техники и 13 сотрудников государственной пожарно-спасательной части № 28 пгт Томашполь.

Пока еще юноша не найден.