Эксперты: Лимит на наличные расчеты выведет деньги из «тени»

Такое мнение высказали эксперты во время круглого стола «Развитие системы безналичных расчетов в Украине», сообщает РБК-Украина.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра уверен, что банки предложат достаточно низкие тарифы за операции по привлечению и проведению безналичных расчетов. К этому их будет подталкивать конкуренция за деньги клиентов. По оценкам эксперта, ресурсная база банковской системы благодаря ограничению наличных расчетов может увеличиться как минимум на 10%. «Еще один позитив массовых безналичных платежей — банки получат дешевые деньги, которых сегодня у них нет. Кроме того, в случае ограничения сумм наличных платежей мы увидим реальные объемы вторичного рынка квартир, автомобилей».

Владимир Еременко, координатор комитета по вопросам банковской инфраструктуры и платежных систем Национальной ассоциации банков Украины оценивает прирост ресурсов банков еще более оптимистично: «Банкиры считают, что наличие в обороте более 220 млрд наличных гривен — это перекос. Если хотя бы 10% из общего наличного оборота перейдет в безналичную форму, это сразу удвоит остатки средств на счетах банков. Это расширит возможности кредитования, что создаст возможность роста экономики: создания новых рабочих мест, повышение зарплат, увеличение налоговых поступлений и т.д».

В то же время эксперты полагают, что Национальный банк подошел слишком мягко к ограничению наличных расчетов. Например, во многих странах Европы действуют ограничения в пределах 1-2 тысяч евро. Охрименко полагает, что через пять лет предельный уровень расчетов наличными в Украине можно было бы еще сократить с предложенных сейчас НБУ 150 тыс грн до 50 тыс грн. В свою очередь Еременко предлагает еще более низкий порог — 20-30 тысяч.

4 марта Национальный банк Украины опубликовал проект постановления «Об установлении предельной суммы наличных расчетов». Документ предлагает все платежи свыше 150 тыс. грн. проводить исключительно в безналичной форме. Документ касается сделок физлиц с предприятиями, а также сделок между физлицами, подлежащих нотариальному оформлению. Предложения к документу регулятор будет принимать до 8 апреля 2013 года.