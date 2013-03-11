Эксперты: Лимит на наличные расчеты выведет деньги из «тени»
Вследствие увеличения доли безналичных расчетов банковская система получит огромный дополнительный дешевый ресурс для кредитования экономики.
Такое мнение высказали эксперты во время круглого стола «Развитие системы безналичных расчетов в Украине», сообщает РБК-Украина.
Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра уверен, что банки предложат достаточно низкие тарифы за операции по привлечению и проведению безналичных расчетов. К этому их будет подталкивать конкуренция за деньги клиентов. По оценкам эксперта, ресурсная база банковской системы благодаря ограничению наличных расчетов может увеличиться как минимум на 10%. «Еще один позитив массовых безналичных платежей — банки получат дешевые деньги, которых сегодня у них нет. Кроме того, в случае ограничения сумм наличных платежей мы увидим реальные объемы вторичного рынка квартир, автомобилей».
Владимир Еременко, координатор комитета по вопросам банковской инфраструктуры и платежных систем Национальной ассоциации банков Украины оценивает прирост ресурсов банков еще более оптимистично: «Банкиры считают, что наличие в обороте более 220 млрд наличных гривен — это перекос. Если хотя бы 10% из общего наличного оборота перейдет в безналичную форму, это сразу удвоит остатки средств на счетах банков. Это расширит возможности кредитования, что создаст возможность роста экономики: создания новых рабочих мест, повышение зарплат, увеличение налоговых поступлений и т.д».
В то же время эксперты полагают, что Национальный банк подошел слишком мягко к ограничению наличных расчетов. Например, во многих странах Европы действуют ограничения в пределах 1-2 тысяч евро. Охрименко полагает, что через пять лет предельный уровень расчетов наличными в Украине можно было бы еще сократить с предложенных сейчас НБУ 150 тыс грн до 50 тыс грн. В свою очередь Еременко предлагает еще более низкий порог — 20-30 тысяч.
4 марта Национальный банк Украины опубликовал проект постановления «Об установлении предельной суммы наличных расчетов». Документ предлагает все платежи свыше 150 тыс. грн. проводить исключительно в безналичной форме. Документ касается сделок физлиц с предприятиями, а также сделок между физлицами, подлежащих нотариальному оформлению. Предложения к документу регулятор будет принимать до 8 апреля 2013 года.