В Калуше мать и дочь задохнулись угарным газом

Как сообщили УНИАН в Государственной службе чрезвычайных ситуаций в Ивано-Франковской области, 10 марта в 15.40 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части №6 города Калуш поступило сообщение от дежурного Калушского городского отдела УМВД о том, что около 15:00 в Калуше в собственном жилище обнаружены тела двоих погибших людей – 52-летней владелицы квартиры и ее 25-летней дочери.

Тела погибших направлены в морг Калушской ЦРБ для проведения судмедэкспертизы.

Предварительная причина гибели людей - отравление угарным газом.

По оперативным данным Управления государственной службы из чрезвычайных ситуаций в области, с начала этого года в Ивано-Франковской области из-за отравления угарным газом погибли 10 человек.