В Днепропетровске похитили англичанина и требовали за него $30 тысяч
11:20, 11 марта 2013Общество
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Сотрудники спецподразделения “Альфа” Службы безопасности Украины задержали троих жителей Днепропетровска, которые похитили с целью выкупа 49-летнего гражданина Великобритании.
Похитители требовали 30 тысяч долларов
Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Днепропетровской области.
Злоумышленники были задержаны 5 марта на трассе Днепропетровск - Харьков.
Как отметили в СБУ, гражданин Великобритании прибыл в Днепропетровск 3 марта. 5 марта на телефон его родственников за рубежом поступило требование похитителей выплатить 30 тыс. дол. через электронную систему платежей за освобождение мужчины.
По дипломатическим каналам родственники связались с СБУ, после чего была проведена спецоперация по освобождению заложника.
По данному факту СБУ возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.146 Уголовного кодекса Украины (похищение человека).
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