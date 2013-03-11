В Днепропетровске похитили англичанина и требовали за него $30 тысяч

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Днепропетровской области.

Злоумышленники были задержаны 5 марта на трассе Днепропетровск - Харьков.

Как отметили в СБУ, гражданин Великобритании прибыл в Днепропетровск 3 марта. 5 марта на телефон его родственников за рубежом поступило требование похитителей выплатить 30 тыс. дол. через электронную систему платежей за освобождение мужчины.

По дипломатическим каналам родственники связались с СБУ, после чего была проведена спецоперация по освобождению заложника.

По данному факту СБУ возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.146 Уголовного кодекса Украины (похищение человека).