В Днепропетровске похитили англичанина и требовали за него $30 тысяч

11:20, 11 марта 2013
Общество
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Сотрудники спецподразделения “Альфа” Службы безопасности Украины задержали троих жителей Днепропетровска, которые похитили с целью выкупа 49-летнего гражданина Великобритании.

Похитители требовали 30 тысяч долларов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Днепропетровской области.

Злоумышленники были задержаны 5 марта на трассе Днепропетровск - Харьков.

Как отметили в СБУ, гражданин Великобритании прибыл в Днепропетровск 3 марта. 5 марта на телефон его родственников за рубежом поступило требование похитителей выплатить 30 тыс. дол. через электронную систему платежей за освобождение мужчины.

По дипломатическим каналам родственники связались с СБУ, после чего была проведена спецоперация по освобождению заложника.

По данному факту СБУ возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.146 Уголовного кодекса Украины (похищение человека).

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