IV Международную конференцию - Новые медиа - новые возможности
Проводится аккредитация и регистрация на ежегодную IV Международную конференцию "Новые медиа - новые возможности".
Программа конференции охватывает три тематические секции: медиабизнес, медиа аудитория/реклама и медиаконвергенция. Организатор: Независимая ассоциация телерадиовещателей.
Участники:
председатель Ассоциации онлайн радио Испании Элиза Эскобедо;
главный редактор медиа-агентства Ecriteo (Франция) Марсель Леви;
главный редактор www.segodnya.ua Светлана Панюшкина,
директор по маркетингу телеканала Russia Today Алина Михалева,
директор департамента интернет-проектов канала СТБ Анатолий Савин ,
руководитель Интернет-проектов холдинга «ТАВР Медиа» Юлия Смирнова,
руководитель Интернет-проектов канала ICTV Ольга Тищук;
швейцарский медиаэксперт Доминик Борн,
профессор, зав.кафедрой new media Львовского Национального университета им.И.Франко Борис Потятиник.
Конференция состоится в рамках украинского медийного проекта «У-Медиа», который осуществляет Интерньюс Нетворк при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) 22 марта в гостинице Radisson Blu (Киев). Детальная программа - http://new-media.in.ua/programm/ Телефоны::+380 67 657 95 15 , email project@nam.com.ua.