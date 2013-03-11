IV Международную конференцию - Новые медиа - новые возможности

Проводится аккредитация и регистрация на ежегодную IV Международную конференцию "Новые медиа - новые возможности". Программа конференции охватывает три тематические секции: медиабизнес, медиа аудитория/реклама и медиаконвергенция. Организатор: Независимая ассоциация телерадиовещателей. Участники: председатель Ассоциации онлайн радио Испании Элиза Эскобедо; главный редактор медиа-агентства Ecriteo (Франция) Марсель Леви; главный редактор www.segodnya.ua Светлана Панюшкина, директор по маркетингу телеканала Russia Today Алина Михалева, директор департамента интернет-проектов канала СТБ Анатолий Савин , руководитель Интернет-проектов холдинга «ТАВР Медиа» Юлия Смирнова, руководитель Интернет-проектов канала ICTV Ольга Тищук; швейцарский медиаэксперт Доминик Борн, профессор, зав.кафедрой new media Львовского Национального университета им.И.Франко Борис Потятиник. Конференция состоится в рамках украинского медийного проекта «У-Медиа», который осуществляет Интерньюс Нетворк при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) 22 марта в гостинице Radisson Blu (Киев). Детальная программа - http://new-media.in.ua/programm/ Телефоны::+380 67 657 95 15 , email project@nam.com.ua.

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