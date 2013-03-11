IV Международную конференцию - Новые медиа - новые возможности

11:18, 11 марта 2013
Общество
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Проводится аккредитация и регистрация на ежегодную IV Международную конференцию "Новые медиа - новые возможности".

Программа конференции охватывает три тематические секции: медиабизнес, медиа аудитория/реклама и медиаконвергенция. Организатор: Независимая ассоциация телерадиовещателей.

Участники:

председатель Ассоциации онлайн радио Испании Элиза Эскобедо;

главный редактор медиа-агентства Ecriteo (Франция) Марсель Леви;

главный редактор www.segodnya.ua Светлана Панюшкина,

директор по маркетингу телеканала Russia Today Алина Михалева,

директор департамента интернет-проектов канала СТБ Анатолий Савин ,

руководитель Интернет-проектов холдинга «ТАВР Медиа» Юлия Смирнова,

руководитель Интернет-проектов канала ICTV Ольга Тищук;

швейцарский медиаэксперт Доминик Борн,

профессор, зав.кафедрой new media Львовского Национального университета им.И.Франко Борис Потятиник.

Конференция состоится в рамках украинского медийного проекта «У-Медиа», который осуществляет Интерньюс Нетворк при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) 22 марта в гостинице Radisson Blu (Киев). Детальная программа -   http://new-media.in.ua/programm/ Телефоны::+380 67 657 95 15 , email project@nam.com.ua.

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