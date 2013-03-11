Тело погибшей в Египте украинской актрисы привезут домой завтра

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

По информации Посольства Украины в Арабской Республике Египет, О.Гайвась умерла в ночь на 8 марта в больнице Red Sea Hospital в Хургаде от тяжелых травм, полученных во время поездки на квадроцикле.

Посольство Украины в Египте направило ноту Министерству иностранных дел Египта относительно проведения оперативного и непредвзятого расследования по факту смерти нашей соотечественницы.

Дело находится на особом контроле посольства и Департамента консульской службы МИД.

Как сообщал УНИАН, по информации гражданской кампании «Форум спасения Киева», в Египте погибла актриса О.Гайвась, внучка украинского архитектора Анатолия Добровольского. Катаясь на квадроцикле в пустыне, О.Гайвась упала и ударилась головой. После трех дней пребывания в коме она умерла. Страховая компания заявила, что не считает смерть украинской туристки страховым случаем, и отказалась оплачивать лечение О.Гайвась. За доставку тела погибшей на Родину коммерческая фирма, связанная с туроператором, требовала у матери погибшей Татьяны Добровольской более 4 тысяч долларов.