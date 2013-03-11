Украина за год нарастила экспорт зерна на 5 миллионов тонн

А это на 5 миллионов тонн больше, чем за аналогичный период предыдущего маркетингового периода. Лидерство по объемам экспорта удерживает кукуруза, которой сейчас продали за границу почти 10 миллионов тонн. Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

По словам Министра, сейчас Украина продолжает удерживать стабильные темпы экспорта зерновых, позволяющие полностью реализовать прогнозируемый объем экспорта.

«Что касается экспорта зерна, то 2012/2013 маркетинговый год мы проходим стабильно и ожидаем, что в целом экспорт составит 23 миллиона тонн. На сегодня аграрии уже поставили на внешние рынки 18,2 миллиона тонн зерновых. А это на 5 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года. В частности, по состоянию на 5 марта сельхозпроизводители экспортировали 9,7 миллиона тонн кукурузы, почти 6,2 миллиона тонн пшеницы и 2 миллиона тонн ячменя», − сообщил Николай Присяжнюк.

Глава ведомства отметил позитивные тенденции в расширении географии экспорта отечественных зерновых.

«Если говорить о географии экспорта, то хочу отметить, что в этом маркетинговом году 7,7 миллиона тонн отечественных зерновых экспортировано в страны Европейского союза. Кроме того, на сегодня Украина является лидером по поставкам кукурузы в Англию. Это для нас очень важно», − добавил Николай Присяжнюк.

Министр также отметил, что вопрос продовольственной безопасности страны остается самым важным, поэтому ведомство постоянно работает над удержанием оптимальных балансов зерновых. Николай Присяжнюк отметил, что сейчас общее предложение зерна полностью обеспечивает внутреннюю потребность.