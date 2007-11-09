НТН станет мужским каналом

В эксклюзивном интервью журналу «Профиль» владелец медиагруппы «Интер» Валерий Хорошковский заявил, что приобретенный им недавно телеканал НТН будет развиваться как мужской канал. «Не думаю, что сейчас нужно полностью оглашать стратегию развития канала. Но уже сегодня можно сказать – он будет сориентирован на мужскую аудиторию. Т.е. это будет мужской канал, и на 90% это решенный вопрос», – сказал Хорошковский.

Подробнее читайте в №12 журнала «Профиль».