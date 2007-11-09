Пьяного Микки Рурка арестовали за рулем (фото)

В четверг киноактер Микки Рурк был арестован в Майами по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии, передает Associated Press.

По данным полиции, 51-летний Рурк развернулся на красный свет, после чего его скутер начал вилять из стороны в сторону. У актера было красное лицо и воспаленные глаза, речь была невнятной, к тому же от него пахло алкоголем. "Я не пьян, я даже столько не пил", - заявил задержанный.

Провалив тест на алкоголь, Микки Рурк отправился в участок, откуда его освободили под залог в тысячу долларов. Звезда фильмов "9 1/2 недель", "Дикая Орхидея" и "Город грехов" был неоднократно уличен в злоупотреблении наркотиками и алкоголем на протяжении своей карьеры.

Лента.ру