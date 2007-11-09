25 судей получили неприятности из-за захватов предприятий

По делам относительно захватов предприятий проводится проверка 25 судей судов общей юрисдикции и хозяйственных судов. Об этом сообщалось сегодня во время шестого заседания Межведомственной комиссии по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий под председательством первого вице-премьер-министра, министра финансов Украины Николая АЗАРОВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минфина, с начала работы комиссии рассмотрены конфликтные ситуации, которые возникли на 49 предприятиях. Относительно почти половины предприятий межведомственная комиссия не установила признаков противоправного захвата (поглощение) - на этих предприятиях произошли корпоративные конфликты.

На 8 предприятиях благодаря мероприятиям межведомственной комиссии удалось избежать силового захвата. В то же время выводы и рекомендации комиссии способствовали решению конфликтов между акционерами.

Относительно 9 предприятий мероприятия межведомственной комиссии не привели к урегулированию конфликтной ситуации. В этих случаях для защиты прав акционеров, владельцев имущества или территориальной общины правоохранительные органы, местная власть и государственные органы должны провести комплекс мероприятий. Ситуации на этих предприятиях остаются на контроле межведомственной комиссии.

По информации Министерства юстиции Украины, по представлению министра юстиции Украины квалификационная комиссия судей решила подать в Высший совет юстиции рекомендацию об освобождении от должности одного судьи суда общей юрисдикции. Также возбуждено дисциплинарное производство и/или проводится проверка относительно 25 судей судов общей юрисдикции и хозяйственных судов. По материалам, собранным Службой безопасности Украины, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело относительно одного судьи.

Сегодня на рассмотрении находятся заявления еще от 39 предприятий. Из них наибольшее количество дел (20 предприятий) находится на рассмотрении в Министерстве юстиции Украины. Министерство внутренних дел контролирует ситуацию относительно 12 предприятий. Рассмотрение ситуации относительно 6 предприятий осуществляет Фонд государственного имущества Украины, и относительно одного предприятия – Государственная налоговая администрация Украины, сообщает пресс-служба Минфина.

Н.АЗАРОВ отметил необходимость тесного сотрудничества комиссии с прокуратурой, СБУ, Министерством юстиции и другими государственными органами с целью улучшения работы межведомственной комиссии.

«Результатом работы комиссии должно быть возобновление нормальной работы предприятий, ведь некоторые конфликты приобрели затяжной характер, и мы с этим не собираемся мириться», - подчеркнул он.

Министр финансов Украины подчеркнул, что инвестиционный климат в государстве до тех пор не будет признан благоприятным, пока у инвестора не будет уверенности, что права собственности в нашей стране надежно и безусловно защищены.