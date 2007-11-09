Потребительские цены в Украине выростут почти на четверть

Аналитики АКБ «Укрсоцбанк» прогнозируют рост потребительских цен в Украине на 14,5% по сравнению с прошлым годом, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно предоставленной информации, по мнению аналитиков, показатели инфляции в октябре заставляют задуматься над существованием органов контроля за процессом ценообразования в стране - прирост потребительских цен в октябре является худшим результатом за последние 88 месяцев (с июня 2000 года). С начала года потребительские цены выросли на 11,2%, а прирост за последние 12 месяцев достиг 14,8%.

«Плохой результат октября заставляет нас пересмотреть наш прогноз роста потребительских цен в Украине в текущем году в сторону ухудшения до 14,5% по сравнению с прошлым годом, почти в два раза выше +7,5%, прогнозированных правительством», - резюмируют эксперты «Укрсоцбанка».

Справка УНИАН. В Украине инфляция в октябре против сентября т.г. составила 2,9%, в январе-октябре (к декабрю прошлого года) - 11,7%.

Инфляция в октябре 2007 года против октября 2006 года составила 14,8%, в январе-октябре 2007 года против января-октября 2006 года - 12,2%.

При формировании Госбюджета на 2007 год Кабмин исходил из прогноза показателя инфляции 7,5%, роста ВВП - 6,5%, роста промышленного производства - 8%.

Инфляция по итогам 2006 года составляла 11,6%, в 2005 году - 10,3%.