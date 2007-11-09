Через Буковину к Евро-2012 протянут новый транспортный коридор

Через Буковину проляжет новый транспортный коридор к проведению Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции по результатам официального визита в Румынию в составе официальной делегации Украины, губернатор Буковины Владимир КУЛИШ.

По его словам, вопрос развития нового транспортного коридора „Каменец-Подольский – Черновцы – Сучава – Яссы” обсуждался во время недавнего визита Президента Украины ЮЩЕНКО в Румынию. Румынская сторона продемонстрировала заинтересованность в развитии такой магистрали вместе с Украиной при поддержке Евросоюза.

В.КУЛИШ также сообщил, что министерство транспорта Румынии уже предоставило Украине свои обоснования целесообразности реализации проекта по развитию новой транспортной железнодорожной и автомобильной магистрали Каменец-Подольский – Черновцы – Сучава – Яссы, которая значительно улучшит сообщение двух стран, что особенно важно в канун проведения Евро–2012.

«Думаю, что этот вопрос будет и в дальнейшем прорабатываться министрами транспорта двух стран. Во время пребывания на Буковине министра транспорта Николая РУДЬКОВСКОГО мы передали ему наше виденье решения этого вопроса, поскольку оно в свое время рассматривалось на заседании Еврорегиона «Верхний Прут». Следующим этапом решения этой проблемы станет рабочая встреча 14-15 ноября руководителей транспортных департаментов министерств обеих стран, сначала в Румынии, затем – в Черновицкой области», – заявил В.КУЛИШ.