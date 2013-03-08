Киевская налоговая напомнила об обязательном декларировании

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ Киева.

«Налоговый кодекс Украины предусматривает, что в случае, если сумма годового дохода, полученного от двух и более работодателей, превысила 128,76 тыс. грн (с учетом единого социального взноса), налогоплательщики обязаны подать в органы налоговой службы по месту регистрации декларацию об имущественном положении и доходах на общих основаниях», - сказано в сообщении ГНСУ Киева.

В случае отсутствия налоговых обязательств по уплате налогов на доходы физлиц, сказано в сообщении, подача имущественной декларации все равно остается обязательной.

Как сообщал УНИАН, ГНСУ Киева за январь-февраль мобилизировала в бюджеты всех уровней 5,47 млрд грн, что на 28% процентов больше показателя января-февраля 2012 года. Поступления по налогу на доходы физических лиц составили 1,59 млрд грн, что на 181 млн (13%) больше по сравнению с январем-февралем 2012 года.

С 1 января в Украине идет кампания по декларированию доходов физических лиц, которая продлится до 1 мая 2013 года. На время проведения декларационной кампании все подразделения налоговой службы, ответственные за ее проведение, работают в усиленном режиме, чтобы каждый налогоплательщик смог подать декларацию и получить необходимую консультацию в удобное для него время.

Кроме того, декларации можно подавать в электронном виде, предварительно получив в Аккредитованном центре сертификации ключей Министерства доходов и сборов Украины электронный ключ цифровой подписи и программное обеспечение к нему. Цифровой ключ выдается бесплатно.

Напомним также, что на 1 июля 2012 года в органы ГНСУ декларации об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2011 году, подали 624,6 тыс. граждан Украины. Общая сумма задекларированного гражданами дохода составила 36,6 млрд грн.