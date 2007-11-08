У Черновецкого сказали, где можно конкурировать с ЖЭКами

Киевский городской совет утвердил перечень жилищно-коммунальных услуг в жилищном фонде столицы, за право на осуществление которых будут бороться на конкурсах.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на сессии Киевсовета с целью повышения качества предоставления ЖКУ населению, усиление ответственности исполнителей услуг перед потребителями.

В отмеченный перечень услуг вошли, в частности: уборка лестничных клеток и придомовой территории; поливка дворов, клумб и газонов; эксплуатация номерных знаков домов (например, мойка – УНИАН). Есть в перечне и другие услуги по содержанию домов и сооружений, придомовых территорий – это, например, дератизация и дезинсекция; вывоз и утилизация твердых бытовых и негабаритных отходов; техническое обслуживание лифтов и дымовентиляционных каналов, систем противопожарной автоматики, бытовых плит. На конкурсе будут определять также организации, которые будут убирать и вывозить снег из дворов, будут заниматься очисткой дворовых туалетов и неканализационных люков, ремонтировать спортивные, детские или хозяйственные площадки; будут следить за освещением мест общего пользования и подвалов, а также осуществлять обслуживание и ремонт квартирных средств учета воды и тепловой энергии. Всего в этом перечне 26 позиций.

Согласно с принятым решением, обеспечение организации и проведения конкурсов на определение исполнителей ЖКУ положено на предприятия, организации и учреждения, на балансе которых находится жилищный фонд.

Отдельно депутаты утвердили перечень услуг по ремонту помещений, домов и сооружений, относительно которых жилищно-эксплуатационные организации также будут проводить конкурсы: проведение работ по замене и усилению элементов конструкций и сетей жилых домов; реконструкцию и возобновление работоспособности несущих элементов конструкций жилых домов.

Кроме того, Киеврада решила, что жилищно-эксплуатационные организации путем проведения конкурса будут определять и собирателя платежей с населения за потребленные ЖКУ, кроме услуг по газо- и электроснабжению.