Вице-глава Севастопольской администрации получил медаль от Путина
Сообщение городской госадминистрации
Указом Президента РФ Владимира ПУТИНА первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН награжден медалью Пушкина.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе информации и связей с общественностью Севастопольской городской государственной администрации.
Как добавили в отделе, этой медалью награждаются граждане за заслуги в области культуры, просвещения, гуманитарных наук, литературы и искусства, за большой вклад в изучение и сохранение культурного наследия, в сближение и взаимообогащение культур наций и народностей. Всего этим указом награждены сорок человек, среди которых и крымчане: директор Крымского республиканского музея А.С.Пушкина в Гурзуфе Наталья БОГДАНОВА и профессор кафедры русского языка и зарубежной литературы Таврического национального университета им. В.И.Вернадского Мария НОВИКОВА.