Вице-глава Севастопольской администрации получил медаль от Путина

Указом Президента РФ Владимира ПУТИНА первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН награжден медалью Пушкина.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе информации и связей с общественностью Севастопольской городской государственной администрации.

Как добавили в отделе, этой медалью награждаются граждане за заслуги в области культуры, просвещения, гуманитарных наук, литературы и искусства, за большой вклад в изучение и сохранение культурного наследия, в сближение и взаимообогащение культур наций и народностей. Всего этим указом награждены сорок человек, среди которых и крымчане: директор Крымского республиканского музея А.С.Пушкина в Гурзуфе Наталья БОГДАНОВА и профессор кафедры русского языка и зарубежной литературы Таврического национального университета им. В.И.Вернадского Мария НОВИКОВА.