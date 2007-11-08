Порошенко: НБУ готовится к углублению мирового кризиса

Национальный банк Украины готовится к углублению мирового кризиса ликвидности. Об этом сообщил сегодня во время телефонной конференции с инвесторами, организованной инвестиционным банком Concorde Capital, глава Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО.

«Безусловно, Национальный банк готовится к тому, что кризис будет углубляться и по времени он будет продолжительным», - отметил он. По его словам, последствия кризиса для мировой экономики на сегодня еще не исчерпаны, и в дальнейшем можно ожидать продолжения их негативного влияния.

В то же время П.ПОРОШЕНКО выразил уверенность, что НБУ сможет компенсировать негативное влияние мирового кризиса.

По его словам, то, что Украина не интегрирована в мировую финансовую систему, сыграло свою позитивную роль в ограничении влияния мирового кризиса на Украину.

«Можно сказать, что на сегодня мы не ощущаем никакого негативного влияния, связанного с мировым кризисом ликвидности», - отметил П.ПОРОШЕНКО.