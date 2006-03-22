Деньги «Элита-центр» проходили через 5 банков

Киевский городской председатель Александр ОМЕЛЬЧЕНКО заявляет о затягивании следствия аферы «Элита-центр». Об этом А.ОМЕЛЬЧЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.По словам мэра, дело расследуется медленно, а последние 7-8 дней она просто тормозится. А.ОМЕЛЬЧЕНКО высказал предположение, что это происходит из-за выборов – чтобы не объявлять результаты расследования до выборов. Хотя следствие уже близко к завершению. При этом он напомнил, что следствие ведет столичная милиция, которую возглавляет Виталий ЯРЕМА (начальник Главного управления МВД в городе Киеве В.ЯРЕМА баллотируется в Киевсовет по списку блока «Наша Украина» - УНИАН).

А.ОМЕЛЬЧЕНКО заявил, что обращался относительно затягивания дела к Президенту Украины ВикторУ ЮЩЕНКО, генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО, секретарю СНБОУ Анатолию КИНАХУ.

Мэр заявил, что афера готовилась полтора года и была тщательным образом спланирована людьми, которые получили поддельные документы, завели семьи в Украине. По словам А.ОМЕЛЬЧЕНКО, главным организатором аферы был «господин ВОЛКОНСКИЙ».

А.ОМЕЛЬЧЕНКО коснулся схемы прохождения денег «Элита-центр»: в верхушке пирамиды, по его данным, стоял банк «Демарт», также средства проходили через дочернее предприятие «Демарта». Среди банков, через которые проходили средства, А.ОМЕЛЬЧЕНКО назвал и такие банки как «Комерцбанк» и «Укргазбанк». Но. По словам А.ОМЕЛЬЧЕНКО, «львиная доля» средств проходила через «Правекс-банк», который «взял на себя ответственность. Создал два общества и через них обналичивал средства». По словам А.ОМЕЛЬЧЕНКО, значительные суммы средств уже вывезены за границу, в то же время основной объем средств находится на арестованных счетах в Украине. Однако сумму, которая находится на арестованных счетах, А.ОМЕЛЬЧЕНКО не назвал.

Остальные банки, сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО, которых всего 5, оперировали меньшими суммами. При этом мэр на уточняющий вопрос подтвердил информацию, что к «Правекс-банку» имеет непосредственное отношение народный депутат Украины, кандидат на должность Киевского городского председателя Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ (фракция «Наша Украина») и в банке работают его родственники.

Как сообщал УНИАН, в результате строительной аферы компании «Элита-центр», по данным Киевского городского председателя Александра ОМЕЛЬЧЕНКО, на 20 февраля был зарегистрирован 1 тыс. 271 пострадавший. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о паевом участии в строительстве домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Досудебное следствие установило факты двойного и тройного оформления договоров на одни и те же квартиры. Общую сумму средств, полученную мошенниками, милиция оценивает в 400 млн. грн.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ уже опровергал информацию о причастности “Правекс-банка” к афере “Элита-центр”. 9 марта Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что Главное управление МВД Украины в г. Киеве подтвердило, что должностные лица АКБ “Правекс-банк” и вице-президент этого банка Степан ЧЕРНОВЕЦКИЙ не причастны к деятельности компании “Элита-центр”.