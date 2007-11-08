Средняя стоимость аренды квартир в Киеве выросла почти до $1000

С 1 по 7 ноября т.г. средняя стоимость аренды 1-3 комнатных квартир в Киеве выросла в пределах 1,1% (11 долл.) - до 963 долларов за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Как указывается в сообщении, самым дешевым оставался Деснянский район со средним показателем 596 долларов, самым дорогим - Печерский район, где средняя стоимость аренды квартиры составила 1 339 долларов в месяц.

По данным компании, в Печерском районе месячная стоимость аренды составила: за 1-комнатные квартиры - 840 долл., за 2-комнатные - 1 453 долл., за 3-комнатные - 1 923 долл.;

в Шевченковском районе: за 1-комнатные квартиры - 667 долл., за 2-комнатные - 1 410 долл., за 3-комнатные - 1 696 долл.;

в Голосеевском районе: за 1-комнатные квартиры - 679 долл., за 2-комнатные - 956 долл., за 3-комнатные - 1 323 долл.;

в Соломенском районе: за 1-комнатные квартиры - 612 долл., за 2-комнатные - 864 долл., за 3-комнатные - 1 205 долл.;

в Дарницком районе: за 1-комнатные квартиры - 620 долл., за 2-комнатные - 781 долл., за 3-комнатные - 1 068 долл.;

в Подольском районе: за 1-комнатные квартиры - 507 долл., за 2-комнатные - 840 долл., за 3-комнатные - 1 215 долл.;

в Оболонском районе: за 1-комнатные квартиры - 619 долл., за 2-комнатные - 781 долл., за 3-комнатные - 953 долл.;

в Святошинском районе: за 1-комнатные квартиры - 584 долл., за 2-комнатные - 791 долл., за 3-комнатные - 975 долл.;

в Днепровском районе: за 1-комнатные квартиры - 557 долл., за 2-комнатные - 760 долл., за 3-комнатные - 979 долл.;

в Деснянском районе: за 1-комнатные квартиры - 472 долл., за 2-комнатные - 623 долл., за 3-комнатные - 773 долл.

Объем предложения от всей совокупности 1-3-комнатных квартир, представленных в 10 районах Киева, составляет в Шевченковском районе - 19%, Печерском - 16%, Дарницком - 12%, Оболонском - 11%, Днепровском - 11%, Соломенском - 9%, Голосеевском - 7%, Святошинском - 6%, Деснянском - 5%, Подольском - 4%.