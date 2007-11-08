Воспринимают ли киевляне Черновецкого как мэра? (опрос)

Большинство киевлян считает, что Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ не соответствует должности Киевского городского председателя.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного „Украинским демократическим кругом” по заказу Института политики.

Так, подавляющее большинство киевлян (60,9%) считает, что нынешний Киевский городской председатель не соответствует занимаемой должности. Только 18,6% киевлян считает, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ соответствует занимаемой должности. 20,6% киевлян не смогли определиться с ответом.

Отвечая на вопрос, чего именно не хватает мэру города, чтобы улучшить жизнь людей, опрошенные определились таким образом: нравственности, честности – 37,8%; квалификации и профессионализма – 31,2%; знания жизни простых людей – 29,4%; понимания того, что нужно сделать – 24%; твердости – 7,9%; последовательности – 7,6%; властных полномочий – 4,2%; терпения 3,3%. “Всего хватает” ответили – 7% опрошенных; не смогли ответить – 9%.

Кроме того, отвечая на вопрос, чего не хватает Киевской городской госадминистрации респонденты отметили: не хватает нравственности, честности – 41,3%, знания жизни простых людей – 32,8%, квалификации и профессионализма – 27,4%; понимания того, что нужно сделать – 25,3%; твердости – 4,4%; последовательности – 7,1%; властных полномочий – 2,7%; терпения 2,6%. “Всего хватает” ответили – 4,5% опрошенных; не смогли ответить – 11,5%.

Опрос проводился 12–23 октября 2007 года. По месту жительства опрошены 2 тыс. 501 респондент в возрасте от 18 лет.