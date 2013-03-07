У Киева кончаются деньги на реконструкцию Почтовой площади

Об этом сообщил глава постоянной комиссии Киеврады по вопросам транспорта и связи Дмитрий Олийнык.

«Если проехать по Почтовой площади, большого количества работников, как и кипящей работы, вы не увидите. Это связано с задолженностью перед подрядчиками на 200 млн гривен. Именно поэтому работы ведутся в вялотекущем режиме. Из-за нехватки финансирования принято решение не строить эстакаду с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкая", - рассказал он газете "Сегодня".

По словам Олийныка, принято решение отказаться и от строительства разворотного кольца у начала Владимирского спуска.