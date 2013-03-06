Инвесторы долгостроев перекрыли центр Одессы: движение парализовано

В Одессе инвесторы долгостроев перекрыли проезжую часть в центре города.

Как передает корреспондент УНИАН, около 100 человек безостановочно ходят вперед и назад по дороге (по пешеходному переходу) на пересечении улиц Ришельевской и Еврейской.

Из-за этого в центре города практически парализовано движение транспорта, включая троллейбусы.

Посты ГАИ пытаются перенаправить автотранспорт по альтернативным дорогам, так как уже имели место случаи, когда несколько водителей попытались на машинах прорваться сквозь протестантов.

Перекрытием дороги участники акции, оставшиеся без жилья из-за недобросовестных компаний-застройщиков, пытаются привлечь к своим проблемам внимание местных властей и правоохранительных органов.

В числе протестантов – инвесторы, вложившие деньги в строящиеся дома компании «Альянс», а также – фирм «Прогресстрой» и «Консоль».

Как сообщал УНИАН, в Одесском регионе насчитывается 25 долгостроев, на которые с инвесторов было собрано около 1 млрд долларов.

26 января 2012 года инвесторы недостроенных домов строительной компании «Альянс» обратились к исполнительному комитету Одесского городского совета с просьбой передать их дома на баланс управления капитального строительства горсовета.

13 февраля к зданию прокуратуры Одессы около сотни инвесторов пришли после пикетирования здания мэрии, где требовали, чтобы местная власть выполнила свое обещание о достройке зданий «Альянса». Возле Одесского национального театра оперы и балета (находится рядом с прокуратурой) участники акции перекрыли проезжую часть, что создало в центре города автомобильную пробку. Пресс-служба прокуратуры сообщила, что вопрос долгостроев «Альянса» взят на особый контроль.