НБУ вводит меры для сдерживания инфляции

Национальный банк Украины вводит обязательное резервирование средств, привлеченных банками от нерезидентов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Согласно предоставленной информации, эта норма предусмотрена постановлением Нацбанка №403 от 7 ноября 2007 года. В частности, в сообщении говорится, что документом предусмотрено «введение 20 ноября 2007 года в состав обязательств банков, которые подлежат обязательному резервированию, средств, которые привлечены банками от банков-нерезидентов и финансовых организаций-нерезидентов».

НБУ также намерен рефинансировать банки по ставкам, показатель которых будет позитивным относительно показателя инфляции.

Кроме этого, Нацбанк считает необходимым активизировать работу по привлечению средств от банков, более эффективно использовать процентные ставки по депозитным сертификатам Национального банка Украины.

Такие меры вводятся «с целью сдерживания инфляционного давления и предупреждения накопления рисков возникновения дисбалансов в финансовой сфере».

НБУ отмечает, что в структуре ресурсной базы банков наблюдается ускоренный рост обязательств перед нерезидентами. Так, в 2006 году объем обязательств украинских банков перед нерезидентами увеличился в 2,2 раза, а за 10 месяцев 2007 года - в 1,9 раза.