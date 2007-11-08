«Укртатнафта» вышла на прибыльную работу

ЗАО “Укртатнафта” (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) вышло на прибыльную работу и в октябре получило 6,7 млн. грн. чистой прибыли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Правления ЗАО “Укртатнафта” Павел ОВЧАРЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кременчуге.

По его словам, такой положительный финансовый результат был достигнут фактически за последнюю декаду октября, несмотря на значительное снижение объемов переработки нефтяного сырья. В октябре компания переработала 388,8 тыс. тонн нефти, а в сентябре объем переработки составлял 544,2 тыс. тонн, сообщил П.ОВЧАРЕНКО.

По его словам, выход на данный уровень прибыли стал возможным благодаря своевременным и эффективным управленческим решениям в сфере нормализации финансово-производственной деятельности компании, в том числе, переходу на прямые контракты с компаниями - владельцами сетей АЗС и крупными промышленными предприятиями.

Кроме того, было устранено монопольное положение в области реализации нефтепродуктов производства ЗАО «Укртатнафта» компании «Новойл» (аффилированной с должностными лицами АО «Татнефть», Россия).

Также П.ОВЧАРЕНКО добавил, что по итогам 9 месяцев компания получила 127 млн. грн. убытка и все документы, связанные с убыточной работой предприятия под руководством бывшего менеджмента, переданы в правоохранительные органы Украины, а также в правоохранительные органы Российской Федерации и доведены до руководства Республики Татарстан.

По словам П.ОВЧАРЕНКО, только с апреля по сентябрь 2007 года с использованием схем уклонения от налогов при поставках нефти на предприятия компания потеряла 1 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября председатель Правления ЗАО «Укртатнафта» Павел ОВЧАРЕНКО направил в Управление СБУ в Полтавской области информацию о выявленных им признаках доведения предприятия до банкротства его предыдущим руководством. По его данным, убытки ЗАО «Укртатнафта» за девять месяцев 2007 года составили 127 млн. грн., что, по мнению главы Правления, является “результатом целенаправленной политики по закупке сырья и реализации со скидками нефтепродуктов через коммерческие структуры, представляющие интересы ОАО «Татнефть» в Украине” (учредитель ЗАО «Укртатнафта» со стороны Республики Татарстан - УНИАН).

Напомним, 26 октября Минтопэнерго сделало официальное заявление, в котором подчеркнуло необходимость защиты интересов российского инвестора «Укртатнафты», а также инициировало проведение внеочередного заседания Наблюдательного совета ЗАО «Укртатнафта» 31 октября с целью скорейшего урегулирования конфликта вокруг руководства предприятия.

Конфликт развился на фоне назначения руководителя предприятия. Сумской апелляционный суд 29 августа своим определением восстановил Павла ОВЧАРЕНКО в должности председателя Правления ЗАО «Укртатнафта». 19 октября П.ОВЧАРЕНКО приступил к работе.

Министерство топлива и энергетики Украины и татарстанские акционеры Кременчугского НПЗ признали единственным легитимным руководителем ЗАО «Укртатнафта» Сергея ГЛУШКО.

Судебный процесс о восстановлении П.ОВЧАРЕНКО в должности был начат в октябре 2004 года. 9 ноября 2004 г. Автозаводским районным судом Кременчуга было вынесено решение о восстановлении П.ОВЧАРЕНКО в должности. В феврале 2005 года это решение подтвердил Апелляционный суд Полтавской области.

В дальнейшем «Укртатнафта» неоднократно оспаривала решения судов, и в конечном итоге дело попало в Верховный суд, который в соответствии с законом передал дело Сумскому апелляционному суду.

П.ОВЧАРЕНКО был уволен с должности председателя Правления "Укртатнафты" в сентябре 2004 года.

24 октября т.г. экс-председатель Правления «Укртатнафты» Сергей ГЛУШКО обратился в милицию с заявлением, в котором просил оказать содействие в исполнении полномочий председателя Правления.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

61,346% акций «Укртатнафты» принадлежит государству и переданы в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины», 28% - Министерству имущества и земельных ресурсов Татарстана (в октябре 2006 года переданы в доверительное управление ОАО "Татнефть"), 8,6% - компании «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акций владеет ООО «Корсан», аффилированное с группой «Приват».