На выходных Украину засыплет снегом?

9 ноября на территории Украины облачно с прояснениями. Пройдет небольшой мокрый снег и дождь, ночью в восточных, днем в западных областях ожидаются умеренные осадки, ночью в Крыму сильный дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, днем в Карпатах порывы 20-25 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, на севере Левобережья до 8° мороза; днем 1-6° тепла, в южной части 5-10° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцетре, 10-11 ноября ожидается ухудшение погодных условий: временами дождь и мокрый снег, в Украине, кроме восточных и западных областей, сильные осадки). На дорогах северной половины страны местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный с переходом на западный, северо-западный, 7-12 м/с, 10 ноября в Украине, кроме северо-восточной части, 11 ноября почти повсюду порывы 15-20 м/с, на юге и востоке до 24 м/с, в Крыму 25-30 м/с. Температура 10 ноября ночью от 2° мороза до 3° тепла (в северо-восточной части 0-5° мороза), днем 1-6° тепла; в южной части ночью 0-5° тепла, днем 8-13°, в Крыму до 16°; 11 ноября на Правобережье и в Крыму понижения температуры на 3-6°, на остальной территории небольшое повышение; в Карпатах 10 ноября на протяжении суток 2-7° мороза, 11 ноября ночью 7-12° мороза, днем 5-10° мороза.

12-13 ноября временами снег и мокрый снег, на юге с дождем. Температура ночью 0-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в южной части ночью около 0°, днем 4-9° тепла.

В г. Киеве и области 9 ноября облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег и дождь (днем местами). Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 4-6° тепла; по области ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 1-6° тепла.

10-11 ноября сохранится облачная погода с прояснениями. Временами дождь и мокрый снег (ночью 11 ноября сильные осадки). На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем 10 ноября (местами) и на протяжении 11 ноября порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла; днем 10 ноября 1-6° тепла, 11 ноября около 0°.

12-13 ноября ожидается снег и мокрый снег, температура ночью 0-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.