Пинзеник прогнозирует инфляцию на уровне 15-16%

Инфляция в Украине по итогам 2007 года составит 15-16%.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил народный депутат от БЮТ, экс-министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК сегодня на пресс-конференции.

Он отметил, что существующий уровень роста цен является самым высоким за последние семь лет. Особое опасение вызывает ускорение роста цен на продовольственных рынках (17,5% - за январь-октябрь 2007 года).

По словам В.ПИНЗЕНИКА, рост инфляции нельзя объяснить увеличением социальных выплат или ростом цен на мировых рынках, так как в Украине наблюдается высокий уровень общего роста цен, а не цен на отдельные группы товаров.

Он считает, что во многом высокая инфляция обусловлена «неграмотной» политикой заимствований правительства Виктора ЯНУКОВИЧА. Он сообщил, что за год (с октября 2006 года) правительство осуществило внешние заимствования на сумму 2,5 млрд. долл. По его мнению, проведение данных заимствований было необоснованным.

Также В.ПИНЗЕНИК сообщил, что на формирование инфляционных ожиданий повлияли заявления правительства о возможных проблемах с обеспечением населения хлебопродуктами, что, в свою очередь, привело к формированию необоснованного спроса на данную группу товаров и, соответственно, к росту цен.

По мнению В.ПИНЗЕНИКА, для того, чтобы удерживать инфляцию на необходимом уровне, правительство должно реализовать ряд мероприятий. В частности: создание запасов - позволит оперативно реагировать на разовые колебания цен; разовые меры – стерилизация излишка наличности, которая проводится НБУ при взаимодействии с правительством; системные меры – позволят перейти к планированию уровня инфляции и удержанию ее на необходимом уровне (таргетирование инфляции); регулирование цен в отдельных секторах рынка (молоко, мясо, мука).

При этом В.ПИНЗЕНИК отметил, что реализация всех вышеперечисленных антиинфляционных мер возможна только при формировании профессиональной команды правительства. Он считает, что затягивание начала работы новой Верховной Рады и, соответственно, работы нового состава правительства негативно сказывается на содержимом кошельков простых украинцев.

Как сообщал УНИАН, в Украине инфляция в октябре против сентября т.г. составила 2,9%, в январе-октябре (к декабрю прошлого года) - 11,7%.

Инфляция в октябре 2007 года против октября 2006 года составила 14,8%, в январе-октябре 2007 года против января-октября 2006 года - 12,2%.

Справка УНИАН. При формировании госбюджета на 2007 год Кабмин исходил из прогноза показателя инфляции 7,5%, роста ВВП - 6,5%, роста промышленного производства - 8%.

В проекте госбюджета на 2008 год правительство предусмотрено уровень инфляции в 6,8%.

В мае Европейский банк реконструкции и развития прогнозировал инфляцию в Украине на уровне 7,2%.

В октябрьском прогнозе Международный валютный фонд ухудшил данные по инфляции в Украине в 2007 году с 11,3% до 11,5%.

В ноябре Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине с 9,7% до 12,5%.

Инфляция по итогам 2006 года составляла 11,6%, в 2005 году - 10,3%.