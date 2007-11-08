Харьковчане увидят Марадону

Книга о вредных привычках и методах борьбы с ними. В харьковском клубе «Черчилль» в субботу презентуют новую книгу Сергея Жадана «Марадона», сообщает Медиапорт.

Сергей Жадан говорит, что это книга о «предельных состояниях человека». «Там есть эпиграф о Марадоне, сообщение о том, что он остался в психиатрической больнице, чтобы избавиться от своих вредных привычек. Вообще, это книга о вредных привычках и методах борьбы с ними» - рассказал он в Запорожском национальном университете.

В презентации книги помогут группы «Собаки в космосе», «Море снов», «Ойра» и «Оркестр Че».

Презентация состоится 10 ноября в 19:00, ул. Дарвина, 9.

Сергей Жадан (родился в 1974 г.) — поэт, прозаик, переводчик, эссеист, организатор литературных фестивалей, рок-концертов, театрализованых перфоменсов и акций гражданского неповиновения. Автор нескольких книг стихотворений и прозы.