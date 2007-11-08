Украина завершила переговоры по ВТО с Вьетнамом

Украинская делегация во главе с заместителем министра экономики Валерием ПЯТНИЦКИМ успешно провела двусторонние переговоры относительно вступления Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО) с делегацией Социалистической Республики Вьетнам во главе с заместителем министра промышленности и торговли Ле Зань ВИНЕМ.

Об этом сообщает сегодня пресс-служба Министерства экономики Украины.

Как отметил министр экономики Украины Анатолий КИНАХ, стороны договорились о завершении двустороннего переговорного процесса и обеспечении до 15 ноября 2007 года проведения соответствующих внутригосударственных процедур одобрения подписанных документов.

Украинская делегация, по словам А.КИНАХА, еще раз доказала, что Украина избрала курс демократии, и является государством, которое формирует конкурентоспособную экономику.

«Это (вступление в ВТО) даст возможность, - выразил уверенность министр экономики, - уменьшить потери от антидемпинговых расследований и ослабить тарифные барьеры для экспорта отечественной продукции на внешних рынках. А также увеличить объемы иностранных инвестиций, необходимых для технологического перевооружения предприятий ведущих отраслей экономики, и поможет повысить конкурентоспособность украинской экономики, обеспечить ее устойчивое развитие и решение на этой основе самых острых социальных проблем».

***Украина завершила переговоры со всеми членами Рабочей группы ВТО, кроме Киргизстана, подписав 49 протоколов о взаимном доступе на рынки товаров и услуг.

Вьетнам стал 150-м членом ВТО 12 декабря 2007 года.