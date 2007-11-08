Полиция обнаружила ”десять заповедей” сицилийской мафии

Полиция обнаружила в личных вещах арестованного 5 ноября "крестного отца" сицилийской мафии Сальваторе Ло Пикколо свод правил для членов мафиозных группировок, пишет The Times.

По информации издания, напечатанный на машинке документ, озаглавленный "Права и обязанности", включает в себя так называемые "десять заповедей", которых должен придерживаться хороший мафиози.

Первая "заповедь" гласит, что участники дружественных кланов не должны знакомиться напрямую, а лишь по представлению третьей стороны. Вторая говорит о том, что хороший мафиози не должен приударять за женами своих друзей. Третья и четвертая "заповеди" предупреждают, что члены группировки не должны дружить с полицией, а также увлекаться посещением клубов и пабов.

Согласно пятому правилу, мафиози должен выполнить задание Коза Ностры, даже если его жена должна вот-вот родить. Шестая "заповедь" - твердо соблюдать назначенные встречи, седьмая - уважать своих жен, восьмая - говорить правду отвечая на вопросы, девятая - не присваивать чужие деньги.

В десятой "заповеди" устанавливается, кто может и кто не может стать членом мафиозной группировки. В частности, в клан не принимают людей, у которых есть родственники в органах правопорядка, а также уличенных в измене, "плохом поведении" и "низких моральных ценностях".

Лента.ру