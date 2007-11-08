Ющенко сформировал делегацию на газовые переговоры с Москвой

Президент Виктор ЮЩЕНКО сформировал делегацию Украины для участия в переговорах с Российской Федерацией относительно поставки на территорию Украины природного газа, транзита по территории Украины и хранения природного газа, который поступил с территории других государств и предназначен для потребителей за пределами Украины, в 2008 году и на среднесрочную перспективу.

Об этом говорится в указе Президента, опубликованном на его официальном сайте.

В состав делегации вошли министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО (глава делегации), председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Российской Федерации Олег ДЕМИН, начальник Департамента сотрудничества по вопросам транзита и поставок газа Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Антонина МАРЧЕНКО, заместитель руководителя Департамента по вопросам энергетической и ядерной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр СВЕТЕЛИК.

При этом В.ЮЩЕНКО разрешил главе делегации в случае необходимости вносить изменения в состав делегации Украины по согласованию с Министерством иностранных дел Украины.

Этим же указом Президент утвердил Директивы делегации Украины на переговоры с Российской Федерацией относительно поставки на территорию Украины природного газа, транзита по территории Украины и хранения природного газа, поступившего с территории других государств и предназначен для потребителей за пределами Украины, в 2008 году и на среднесрочную перспективу.