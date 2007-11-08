Янукович думает, что ситуацию с ростом цен на бензин подогревают

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что ситуация с ростом цен на нефтепродукты и горюче-смазочные материалы на внутреннем рынке подогревается искусственно.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЯНУКОВИЧ выразил сегодня на заседании правительства.

«Я убежден, что сознательно подогревается ситуация в обществе о возможном росте цен на нефтепродукты», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер подчеркнул, что изменение цен на нефтепродукты на внутреннем рынке будет происходить исключительно под влиянием мировых тенденций. «Но Украина имеет возможность за счет собственных ресурсов, собственных нефтеперерабатывающих заводов реагировать на цены на потребительском рынке», - убежден он.

В.ЯНУКОВИЧ поручил вице-премьер-министру Андрею КЛЮЕВУ постоянно контролировать и анализировать ценовую ситуацию на отечественном рынке нефтепродуктов.