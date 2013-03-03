«Студенческая защита» предостерегает вузы от давления на выпускников

Администрация высших учебных заведений не должна требовать справки о трудоустройстве у выпускников высших учебных заведений.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении координатора общественной инициативы «Студенческая защита» Андрея Черных.

По его словам, Министерство образования и науки неоднократно обращало внимание руководителей высших учебных заведений на недопустимость применения мер административного давления на выпускников вузов.

«Основным методом давления на выпускников вузов является задержка с выдачей им дипломов или угрозы не допустить к сдаче государственных экзаменов и защите дипломной работы. В результате, выпускники предоставляют недостоверные данные о своем трудоустройстве, а высшие учебные заведения «отчитываются» министерству о почти 100-процентном трудоустройстве своих выпускников. Это системный самообман, который необходимо остановить», - отметил А.Черных.

Он подчеркнул, что в соответствии с Порядком трудоустройства выпускников высших учебных заведений, подготовка которых осуществлялась по государственному заказу, утвержденным Постановлением Кабинета министров Украины №992 от 22.08.1996 года, выпускник при условии отказа приступить к работе на 3 года по направлению, обязан возместить в установленном порядке в государственный бюджет стоимость обучения и компенсировать заказчику все расходы. Кроме того, что это прямо противоречит нормам Конституции Украины, это постановление противоречит Закону Украины «О высшем образовании», нормы которого не содержат условий об обязательности трехлетней отработке и возмещении», - подчеркивает координатор общественной инициативы «Студенческая защита».

Следует отметить также, добавил А.Черных, что на сегодняшний день не разработан Порядок определения и возмещения выпускниками стоимости обучения, в случае нарушения ими условий соглашения о трудоустройстве.

Более того, в соответствии с решением Конституционного Суда Украины от 04.03.2004 года по делу о доступности и бесплатности образования определено, что бесплатность высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях необходимо понимать как возможность получения образования в этих заведениях без оплаты, то есть без внесения платы в любой форме за образовательные услуги. Обязательность отработки или возмещения стоимости обучения выпускником высшего учебного заведения приведет к нарушению конституционного права граждан на труд, который должен свободно выбираться гражданином, добавил А.Черных.