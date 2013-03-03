Эксперт: Антикризисным программам власти и оппозиции место на свалке истории

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский.

"В украинском политикуме сейчас витают призраки 90-х ... Правительство и" объединенная "оппозиция как сговорились отряхнуть пыль с одиозных идей, казалось бы, давно выброшенных на свалку истории после того, что они тогда сделали со страной", - утверждает он.

"С одной стороны, правительственная программа импортозамещения, протекционизм, государственная поддержка отраслей, государственные гарантии, государственный банк реконструкции и развития" и т.д. Естественно, речь идет, в первую очередь, о "старых" отраслях - именно они, вопреки всякой экономической логике, получают поддержку всегда и везде (не только в Украине!), Когда речь заходит об отраслевой политике. Поэтому, как давно доказано, эффективность такой политики сомнительна (и окружена ​​многими, причем очень редко осуществимыми, условиями) даже в странах на этапе индустриализации, и она всегда приносила только вред в странах с развитой промышленностью... Такое впечатление, что программу писали "красные директора", - подчеркнул экономист.

По словам эксперта, правительство, как и подобает людям, воспитанным планово-распределительной системой, выходит из "ресурсов", а под стимулами понимает те же ресурсы, которые даются как поощрение определенных действий, которые чиновники по каким-то своим соображениям считают благотворными для экономики. "Хотя если брать реальную историю, то сколько бы ни "стимулировали" таким вот образом, например, нашу металлургию, сколько бы ни давали "ресурсов" "бедным, несчастным предприятиям ", сколько бы не боролись за энергоэффективность, никакого особого улучшения не наблюдалось - разве что оффшорные капиталы росли на глазах. А стоило подорожать газу, как владельцы, ни слова не говоря, возвратили из оффшоров несколько миллиардов и всерьез занялись технологическим обновлением ", - отметил Владимир Дубровский.

В то же время экономист утверждает, что среди разработанных оппозицией 42 законопроектов, которые составляют так называемый "план спасения страны", большинство носят популистский характер.

"Вот и толстая пачка законопроектов наготове... Но стоит взглянуть внутрь... и попадаем опять в те же 90-е, по крайней мере по экономике. Только теперь уже с другой, популистского, стороны", - пишет эксперт. По его словам, там нет упоминаний ни о равных правилах игры, ни о запрете патернализма в отношении предприятий.

"Зато популизм большинства этих законопроектов заставляет вспомнить все те же старые недобрые времена, когда" хотелки "не только предприятий, но и населения закладывались в законы без какого-либо учета реальных возможностей. Пенсии - поднять, повышение пенсионного возраста - отменить, зарплаты - индексировать , тарифы на ЖКХ - заморозить, штрафные санкции за неуплату - отменить, ставки ЕСВ - снизить... За счет чего - непонятно, значит, и шансов "провести через зал" тоже нет ", - заявил Владимир Дубровский.

"На общем фоне выделяется разве что законопроект" О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины "(относительно предотвращения коррупционных правонарушений и нецелевого использования государственных средств при осуществлении государственных закупок). Хотя там тоже есть спорные моменты, и, к сожалению, предложенных мер недостаточно , чтобы сделать закупки полностью прозрачными. Нужны, очевидно, более радикальные, даже где-то экзотические: согласно ситуации ", - отмечает Дубровский.