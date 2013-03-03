В Киеве два дня будут праздновать Масленицу

Киевская городская государственная администрация приглашает киевлян и гостей столицы на празднование Масленицы, которое продлится два дня: с 16 по 17 марта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, Масленица начинает цикл весенних украинских традиционных праздников. Это веселый праздник, символизирующий прощание с зимой и встречу весны. Он преисполнен народных обычаев и обрядов.

В этом году киевлян и гостей столицы ожидают народные гуляния, развлекательная программа, театрализованные действа с участием самодеятельных коллективов, вокальных и фольклорных ансамблей, а также вкусные блины и вареники.

Так, на протяжении 16 и 17 марта встреча весны состоится на Майдане Незалежности и ул. Крещатик; в Выставочном центре «ВДНХ» (просп. Академика Глушкова, 1); в парке «Мамаева слобода» (ул. Г. Донца, 2); в парке «Киевская Русь» (Киевская обл., с. Копачев); в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины (с. Пирогов) и в Гидропарке – пляж Молодежный.

Кроме того, в Голосеевском районе столицы состоится «Голосеевская Масленица – 2013» (17 марта, Голосеевский парк культуры и отдыха им. М.Рыльского); в Дарницком районе – «Дарницкая Масленица – 2013» (17 марта, Парк культуры и отдыха «Партизанская слава»); в Деснянском район – «Проводы зимы. Масленица – 2013» (17 марта, Площадка возле РГА, просп. Маяковского, 29); в Днепровском районе – Праздник Масленицы (16 марта, Центр культуры и искусств Днепровского р-на, ул. Алма-Атинская, 109); в Оболонском районе – Праздник Масленицы (16 марта, Пуща Водица, 9-линия); в Печерском районе – Праздничная ярмарка продовольственных товаров (16 марта, ул. Ивана Кудри, 14); в Подольском районе – Праздник Масленицы «Масляну справляємо – весну красну зустрічаємо!» (16 марта, Куреневский парк); в Святошинском районе – Праздник Масленицы (16 марта, Центр культуры «Святошино», просп. Победы, 112); в Соломенском районе – Праздник Масленицы (16 марта, Парк им. Островского, парк «Отрадный»).