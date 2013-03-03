На завтра синоптики обещают снег

Завтра, 4 марта, в Украине ожидается облачная с прояснениями погода, пройдет небольшой снег. В южной части, а днем и на западе страны без существенных осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На дорогах западных и северных областей местами гололедица.

Ветер будет преобладать западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура в южной части Украины, Донецкой, Луганской областях и на Закарпатье ночью около 0°, днем 1-6° тепла, в Крыму до 9° тепла. На остальной территории ночью 2-7° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла, в Карпатах ночью 5-10°, днем 2-7° мороза.

В Киеве и области ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Температура в Киевской области ночью 2-7°, днем 0-4° мороза. В Киеве температура ночью 3-5°, днем 1-3° мороза.