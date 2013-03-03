В лобовом столкновении машин погибли три человека, ребенок госпитализирован

В Татарбунарском районе Одесской области 2 марта в результате ДТП 3 человека погибли и ребенок госпитализирован.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, лобовое столкновение машин произошло в 19.40 возле села Спасское на автодороге Одесса – Рении. Столкнулись 2 легковых автомобиля, в результате чего трое взрослых погибли на месте происшествия, а ребенок, 2008 года рождения, получил травмы средней степени тяжести и госпитализирован в Татарбунарскую центральную районную больницу.

Во время столкновения произошло возгорание, которое ликвидировали спасатели. Тела водителей извлекали из автомобилей при помощи спецтехники. Из-за аварии длительное время был затор - движение на трассе перекрыли сотрудники ГАИ, весь автотранспорт следовал по близлежащей проселочной дороге.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.