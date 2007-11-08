МИД рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Грузию

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинским гражданам временно воздержаться от поездок в Грузию в связи с обострением внутренней политической ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ сегодня журналистам.

«Это традиционная практика, когда в странах обостряется внутренняя ситуация, мы рекомендуем гражданам воздержаться от поездок», - сказал В.ХАНДОГИЙ.

Первый заместитель главы МИД также сообщил, что между внешнеполитическими ведомствами Украины и Грузии осуществляются постоянные контакты. Между тем, по его словам, Украина не получала предложения Грузии о выполнении посреднических функций в урегулировании ситуации.

«Мы исходим из того, что это внутренняя ситуация, и она находится исключительно в пределах компетенции грузинских властей. Участие на данном этапе не предусматривается, а в случае, если грузинская сторона обратиться с просьбой о посреднической роли Украины – мы рассмотрим это предложение», - подчеркнул В.ХАНДОГИЙ.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября в Грузии проходили массовые акции протеста, организованные оппозицией. 7 ноября полиция начала разгоны демонстраций с использованием водометов, слезоточивого газа и пластиковых пуль, а в ночь с 7 на 8 ноября президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ ввел на всей территории Грузии чрезвычайное положение сроком на 15 суток, в ходе которого запрещено проводить митинги и демонстрации, выпускать информационные сообщения о ситуации в Грузии на всех теле- и радиоканалах, кроме Общественного телевидения. М.СААКАШВИЛИ заявил о причастности России к массовым акциям протеста в Грузии.