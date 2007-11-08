По версии журнала «Форбс» среди 15 самых богатых людей Восточной Европы семеро – украинцы

На второй и третьей ступеньках рейтинга – бизнесмены Ринат Ахметов с четырехмильярдными состояниями и Виктор Пинчук с почти тремя миллиардами долларов.

Дальше идут Виталий Гайдук, Сергей Тарута, Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский. Замыкает пятнадцятку – Константин Жеваго.

Самым богатым человеком Восточной Европы «Форбс» называет чеха Петера Келнера.

Однако ни один из 15 восточноевропейских богачей не вошел в сотню самых богатых людей мира.

Радио Свобода