Сбежавшего из Торезской тюрьмы поймали на границе с Россией

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Донецкого погранотряда Эдуард Никитенко, получив соответствующее ориентирование, командование пограничного отряда приняло необходимые меры для прикрытия направлений возможного движения злоумышленника.

В ходе поисковых действий, на участке пограничного поста «Победа» отдела пограничной службы «Благодатное», пограничным нарядом, вместе с участковым инспектором МВД, на расстоянии 3 тыс. метров от линии государственной границы Украины, в районе населенного пункта Шевченко (Старобешевский район), подозреваемый был задержан.

После составления соответствующих документов, 30-летний гражданин Украины, который находился в розыске за совершение побега, был передан сотрудникам Торезской исправительной колонии.