В Украине вводят единый стандарт экстренной медицинской помощи

В Украине для оказания населению экстренной медицинской помощи на догоспитальном и госпитальном этапах создается централизованная сеть медицинских учреждений, которая будет функционировать по единым принципам и стандартам медицинской неотложной медицинской помощи.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, это предусмотрено утвержденной правительством Государственной программой создания единой системы оказания экстренной медицинской помощи на период до 2010 года.

Создание единой системы предусматривает реорганизацию нынешней структуры, усовершенствование материально-технических и кадровых ресурсов медицинских учреждений, взаимодействие и развитие диспетчерских служб и консультативной помощи для своевременного спасения пострадавших в повседневных условиях и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Для этого, в соответствии с новой программой, будут оснащены медицинские учреждения, в первую очередь в сельской местности. При семи территориальных центрах экстренной медицинской помощи (ЭМП) (АР Крым, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Львовской, Одесской и Харьковской областей) создаются реанимационные центры. Все центры будут обеспечены соответствующим современным оборудованием и изделиями медицинского назначения для помощи пострадавшим с отравлениями в результате чрезвычайных ситуаций, техногенных катастроф, террористических актов. Внедрение государственной программы существенно снизит уровень инвалидности и смертности от травм и отравлений.

Минздрав на базе Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф уже готовит специалистов по современным европейским стандартам. Однако в Программе предусмотрена подготовка не только медицинских, но и немедицинских работников - парамедиков, которые смогут оказать первую неотложную помощь. Пройти специальный курс обучения сможет каждый желающий. Это особенно актуально для сел, где нет фельдшерско-акушерского пункта или сельской амбулатории, а также для автолюбителей.

Над разработкой системы на протяжении нескольких лет работали ведущие специалисты, используя отечественный и зарубежный опыт — врачи-практики, ученые, руководители соответствующих структурных подразделений Минздрава и других ведомств. Учтены предложения общественного обсуждения.

"Новая система - это изменение взгляда на оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим в результате различных ситуаций, – констатировал первый заместитель министра Александр ОРДА. – Она предусматривает, с одной стороны, оперативность связи и информирования, возможность скорейшего прибытия бригады медиков к пострадавшему на специальном современном автомобиле и с этой минуты оказание непрерывной и качественной медицинской помощи больному в соответствии со сложностью травмы. С другой - обеспечение высокой профессиональности, облегчение условий, повышение оплаты труда и социальной защиты работников экстренной медицинской службы. Каждый гражданин должен ощущать максимальную заботу государства".

Финансирование программы будет осуществляться в пределах расходов госбюджета Министерства здравоохранения и других органов исполнительной власти, бюджетов местных органов и с привлечением других источников, не запрещенных законодательством. Объем финансирования мероприятий программы из государственного бюджета составит 328 416,5 тыс. грн.

*** По данным Минздрава, ежегодно в Украине более 15 млн. граждан нуждаются в экстренной медицинской помощи по различным причинам.