ООН: Урожай зерновых в мире - самый низкий за четверть века

Мировой урожай зерновых в этом году, составивший в совокупности 143 миллиона тонн, самый низкий за последние 25 лет, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).

"Мир почти никогда еще не чувствовал такой широко распространенной и общей обеспокоенности относительно столь резкого роста цен", - цитирует Центр новостей ООН Доклад "Мировой обзор ситуации с продовольствием", который представлен в среду в Лондоне.

Эксперты ООН прогнозируют, что мировые цены на зерно продолжат расти и будут оставаться высокими в 2008 году, что приведет к подорожанию основных продуктов питания, в первую очередь, хлеба, макаронных изделий, мяса и молока.

Страны-импортеры в нынешнем сезоне заплатят за зерно гораздо больше, чем в прошлые годы, хотя закупят его гораздо меньше, отмечают эксперты.

Многие развивающиеся страны уже столкнулись с серьезным продовольственным кризисом, ситуация будет усугубляться, говорится в докладе.