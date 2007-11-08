В октябре Украина поставила инфляционный рекорд за 7 лет

Октябрьская инфляция в 2,9% является самым высоким месячным показателем за последние 7 лет.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН заявил начальник информационно-аналитического центра ОАО "БТА Банк" Борис БОРДЮГ.

По его словам, месячный рост потребительских цен выше показателя октября был зафиксирован в июне 2000 года (на 3,7%).

Б.БОРДЮГ отметил, что существует ряд коротко- и долгосрочных факторов, которые повлекли всплеск потребительских цен, начиная с июня 2007 года. При этом главным инфляционным фактором, по его мнению, является то, что с 2004 года «в связи с постоянной политической борьбой, государство постоянно пытается повышать социальные стандарты, не обеспеченные адекватным ростом экономики и производительности труда». «Такая политика является одной из основных причин ухудшения торгового баланса страны и высокой инфляции, всплеск которой наблюдается сейчас» - сказал Б.БОРДЮГ.

Кроме того, по его словам значительное инфляционное давление определяют: плохой урожай в Украине и мире, рост цен на внешних рынках (зерно); стремительный рост цен производителей; стремительный рост денежной массы в т.ч. в результате избытка предложения валюты на межбанковском рынке (предопределено стремительным притоком внешнего заемного капитала и иностранных инвестиций). В частности, эксперт сообщил, что в январе-октябре 2007 года денежная масса выросла на 35,9%, против 28-33% роста, заложенных в Основных принципах денежно-кредитной политики НБУ на 2007 год; высокие инфляционные ожидания.

Б.БОРДЮГ подчеркнул, что все вышеперечисленные факторы не были в достаточной степени компенсированы ростом внутреннего производства и импортом, что и стало причиной инфляции.

По мнению эксперта, рост потребительских цен в июне-октябре уже в значительной мере отобразил инфляционное давление, которое существовало на потребительском рынке. Таким образом, в ближайшие месяцы рост потребительских цен существенно замедлится.

В то же время Б.БОРДЮГ подчеркнул, что без проведения ряда структурных реформ и мероприятий, направленных на улучшение бизнес климата в стране, Украина вряд ли сможет достичь стабильного снижения темпов инфляции до уровня ниже 10%.

Как сообщалось, в Украине инфляция в октябре против сентября т.г. составила 2,9%, в январе-октябре (к декабрю прошлого года) - 11,7%.

Инфляция в октябре 2007 года против октября 2006 года составила 14,8%, в январе-октябре 2007 года против января-октября 2006 года - 12,2%.

Справка УНИАН. При формировании госбюджета на 2007 год Кабмин исходил из прогноза показателя инфляции 7,5%, роста ВВП - 6,5%, роста промышленного производства - 8%.

В проекте госбюджета на 2008 год правительство предусмотрено уровень инфляции в 6,8%.

В мае Европейский банк реконструкции и развития прогнозировал инфляцию в Украине на уровне 7,2%.

В октябрьском прогнозе Международный валютный фонд ухудшил данные по инфляции в Украине в 2007 году с 11,3% до 11,5%.

В ноябре Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине с 9,7% до 12,5%.

Инфляция по итогам 2006 года составляла 11,6%, в 2005 году - 10,3%.