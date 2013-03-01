Официальный курс валют на 1 марта

04:00, 01 марта 2013
Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни.

Нацбанк установил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 1 марта Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD – 799.3000 (на 28 февраля – 799.3000)

100 EUR – 1049.4010 (на 28 февраля – 1046.8432)

10 RUR – 2.6196 (на 28 февраля – 2.6104)

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