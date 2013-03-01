Официальный курс валют на 1 марта
04:00, 01 марта 2013Общество
913 0
Нацбанк установил официальный курс гривни.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 1 марта Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 28 февраля – 799.3000)
100 EUR – 1049.4010 (на 28 февраля – 1046.8432)
10 RUR – 2.6196 (на 28 февраля – 2.6104)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter