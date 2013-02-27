Украина планирует сокращать энергоемкость ВВП на 3% в год

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, приоритетом правительства в 2013-2014 гг. будет повышение энергоэффективности. Чтобы развить позитивную динамику снижения энергоемкости в ВВП за последние годы, будут усовершенствованы механизмы экономического стимулирования энергосбережения. В частности, повышение энергоэффективности станет одним из важнейших условий предоставления любой формы государственной поддержки предприятиям. Кроме того, Госпрограммой предусмотрена дальнейшая реализация проектов, направленных на обеспечение энергетической безопасности страны.

Как известно, в январе текущего года во время Всемирного экономического форума в Давосе при участии президента Украины Виктора Януковича было подписано Соглашение между компанией Shell и Надра Юзовская о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовском участке в Харьковской и Донецкой. Благодаря этому сотрудничеству, страна в течение 5 лет добьется перевода экономики на обеспечение газом собственной добычи.